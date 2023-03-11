Ядерный бомбардировщик США в сопровождении польских истребителей пролетел вдоль границы России

Межконтинентальный стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52 Stratofortress в субботу, 11 марта, пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польщи.

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За полетом американского самолета можно было следить при помощи сервиса Flightradar24. Именно этим, судя по Telegram-каналам, и занимались россияне.

Граждане страны-агрессора были очень обеспокоены приближением бомбардировщика, который способен нести ядерное оружие, к границам РФ.

"Сообщают, что его полет носит учебный характер и отрабатывает гипотетическое нанесение ударов по Санкт-Петербургу", – паниковали они.

Судя по карте, самолет США взлетел в Польше, после чего пролетел над Балтийским морем, Финским заливом и Эстонией, которая граничит с РФ. Потом B-52 Stratofortress пролетел над Латвией и Литвой, снова оказавшись над морем, и направился в сторону Северного моря и Британии.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter подтвердил, что бомбардировщик ВВС США в этом полете сопровождали польские истребители.

"Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта хакеры взломали российские радиостанции и телеканалы. Вместо привычной кремлевской пропаганды гражданам государства-террориста России сообщили о "ядерном ударе".

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