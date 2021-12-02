В России заявили о задержании трех "украинских шпионов": один якобы готовил теракт

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании трех сотрудников украинских спецслужб. Двое из них якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Об этом говорится на сайте ФСБ. "Федералы" утверждают, что два агента Службы безопасности Украины, отец и сын – 47-летний Зиновий Коваль и 22-летний Игорь Коваль прибыли на территорию России "в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В используемом отцом и сыном автомобиле якобы обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты. Они направлены на экспертизу.

"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тысяч", – сказали в ФСБ.

Кроме того, российской спецслужбой задержан 23-летний житель Киевской области Александр Цилык – якобы агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины, "направленный на территорию РФ с целью совершения теракта".

"Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", – заявили в ФСБ.

Теракт якобы планировалось совершить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В спецслужбе добавили, что разведчик для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересекал государственную границу РФ.

"В ходе повторного прибытия в Россию Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления", – утверждается в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности на несколько часов задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

Причиной задержания назвали попытку получения закрытой информации украинцем из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В российском МИД заявили, что консул Сосонюк будет выслан из РФ.

В ответ Министерством иностранных дел Украины было принято решение выслать из страны старшего дипломата посольства России в Киеве.

В феврале в Санкт-Петербурге с ножом напали и ранили дежурного коменданта Генерального консульства Украины. 34-летний Назар С. ударил сотрудника консульства на улице Бонч-Бруевича, попытался сбежать, но был задержан нарядом полиции. Однако российские полицейские "без особого энтузиазма" занялись расследованием происшествия.