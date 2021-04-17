Украина высылает российского дипломата в ответ на задержание консула

Из Украины будет выслан старший дипломат посольства России в Киеве в ответ на то, что в Санкт-Петербурге был задержан украинский консул.

Он должен покинуть территорию страны в течение 72 часов, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В ответ на провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", – пояснили в МИД.

Николенко уточнил, что действия российских силовиков являются провокацией на фоне эскалации ситуации с безопасностью и массированной антиукраинской пропаганды. Также это нарушает Венскую конвенцию и очередной раз подтверждает избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.

"Выражаем решительный протест о неправомерном задержании 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставлении ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", – добавил пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского консула в Санкт-Петербурге АлександраСосонюка задержали в пятницу, 16 апреля, по подозрению в "попытке получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В итоге было принято решение выслать его из страны.

Позднее появилось видео задержания и следственных действий с ним.