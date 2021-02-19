В России с ножом напали на сотрудника Генконсульства Украины, – журналист
В Санкт-Петербурге (Россия) с ножом напали и ранили дежурного коменданта Генерального консульство Украины.
Об этом в Телеграм-канал сообщил журналист Игорь Соловей. Он отметил, что нападавший уже задержан.
"Нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Угрозы жизни украинскому сотруднику нет", – сообщил он.
Соловей добавил, что российские полицейские "без особого энтузиазма" занялись расследованием происшествия. По его мнению, российские правоохранители могли быть готовы к нападению.
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