В России заявили о взрыве беспилотника вблизи Калуги: момент попал на видео

В России заявили о "взрыве" беспилотника над Калугой. Он якобы летел "в сторону одного из военных объектов".

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Местные власти заявили, что в результате "хлопка" не было ни повреждений, ни пострадавших, а россияне массово интересуются, где было хваленное российское ПВО. Пост о беспилотнике появился в Telegram-канале губернатора Калужской области Владислава Шапши, видео с моментом взрыва постятся российские паблики.

"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет. На месте работают представители силовых структур", - написал Шапша.

В то же время, один из популярных российских пабликов утверждает, что "предварительно дрон летел в сторону одного из военных объектов".

Ни Шапша, ни российские СМИ не уточняют причин, по которым беспилотник вдруг сам по себе взорвался. А россияне в комментариях под постом губернатора жалуются, что от "хлопка" у них дрожали стекла и стены, некоторые также пишут о том, что у них пропало электричество после взрыва, также сообщают, что в одном из районов Калуги включалась сирена.

Также они возмущаются, что комментарии с рассказами о силе "хлопка" и его последствиях под постом оперативно удаляются.

При этом практически всех комментаторов крайне волнует вопрос, где же было хваленое российское ПВО, если украинский беспилотник смог беспрепятственно пролететь над территорией РФ около 500 км.

Напомним, 4 февраля в Белгородской области произошла мощная "бавовна". В результате взрыва загорелась крупная нефтебаза, с нее огонь перебросился на завод мостовых конструкций, где производились детали для Крымского моста.

Кроме того, в конце января в России обвинили ВСУ в обстреле Курской области. Там заявили о "12 прилетах". По заявлениям местных властей, пострадавших в результате обстрела не было.

В то же время повреждены линии энергоснабжения, из-за чего Краснооктябрьский и соседнее село Волфино остались без света.