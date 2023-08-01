'Клоун, иди на пенсию': Герасимов похвастался визитом 'на передовую в Запорожье' и был высмеян россиянами. Видео

В России заявили о визите на передовую в Запорожской области начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Там он якобы заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

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Соответствующее видео опубликовало министерство обороны государства-агрессора. Среди граждан РФ такая новость вызвала только возмущение и сарказм (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Одни россияне писали в комментариях, что Герасимов занимается лишь красивыми постановками, пока российская столица поддается атакам беспилотников, другие считают, что начальник Генштаба мог проверить разве что, правильно ли побриты солдаты, и посмотреть журналы.

"Беспилотники в Москве...неа не слышали, мы красивые видосы записываем, не мешайте", "Кто проверил!?", "Показушник, в месте с Шойгу", "Под Белгородом бы проверил вдоль границы", "Начальник Генерального штаба должен в кабинете сидеть", "Журналы проверял или бритые подбородки?", "Показушник и позер! И лицо такое умное состряпал, типа все понимает", "Проверил как бирки пришиты и таблички прибиты", "Напомните, пожалуйста, сколько мавиков министерство обороны передало в войска, чтобы своевременно обнаруживать противника?", "Клоун, иди на пенсию", – писали россияне.

Напомним: в британской разведке считают, что со временем критика со стороны подчиненных в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова станет для них значительной проблемой.

Там подчеркнули, что отстранение командующего 58 общевойсковой армии РФ Ивана Попова, вероятно, связано с выражением им беспокойства по поводу проблем в российских войсках. Его аудиообращение сигнализирует о серьезном недовольстве значительной части российского офицерского состава действиями высшего военного руководства РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, росСМИ сообщили, что российское командование, в частности Герасимов, продолжает зачистку в армии РФ после бунта, устроенного владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В частности, был уволен Владимир Селиверстов – командующий 106-й десантной дивизией ВС РФ, воюющей против Украины на Бахмутском направлении.