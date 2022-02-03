В России заявили о "блестящей" переброске войск в Беларусь: Лукашенко хочет выкупить военную технику у Москвы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "блестящей" переброску большой группировки войск из России в Беларусь в рамках учений "Союзная решимость – 2022". Близится к завершению этап, который заключался в переброске почти на 10 тыс. км военных с техникой.

Как пишет "Белта", об этом Шойгу сказал на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он позитивно оценил то, как была развернута большая сеть для приема такой группировки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано не просто блестяще, а есть еще возможности по дополнительному приему техники", – отметил глава Минобороны РФ.

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Он обратил внимание на то, что учения проводятся по поручению верховных главнокомандующих России и Беларуси, и организованы с учетом обстоятельств.

"Январь заставил нас начать эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше: это был Казахстан. Конечно, благодаря оперативной работе президентов,.. коллег по ОДКБ – эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки и, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно", – подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, Лукашенко выразил желание закупить у РФ почти всю технику, участвующую в учениях – в этом, следующем году и так далее.

По его словам, белорусские военные заинтересованы в том, чтобы перенимать российский передовой опыт.

"Мы хотим научиться… Мы готовы создать центры, чтобы освоить и системы ПВО, и новейшие образцы вооружений, которые создаются на территории России", – заверил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны России начало внезапную проверку боевой готовности армии в Восточном военном округе. В ведомстве страны-агрессора заверили, что мероприятия якобы проходят в рамках подготовки к учениям "Восток-2022". Примечательно, что военнослужащих перебросили на удаленные полигоны для проведения тактических занятий и боевых стрельб.

Также в России намерены провести совместные военные учения с Беларусью, которые будут называться "Щит союза – 2023" и пройдут в РФ.

Тем временем РФ начала перемещать военные вертолеты к границам с Украиной, что может означать продолжение планирования нападения на наши территории. В то же время стягивание войск несколько замедлилось и сейчас их количество остается стабильным, несмотря на прогнозы американской разведки о росте.