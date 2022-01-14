В России объявили внезапную проверку боеготовности армии: солдат перебрасывают на удаленные полигоны. Видео

Министерство обороны Российской Федерации начало внезапную проверку боевой готовности армии в Восточном военном округе. В оборонном ведомстве страны-агрессора заверили, что мероприятия проходят в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022".

Примечательно, что военнослужащих перебрасывают на удаленные полигоны для проведения тактических занятий и боевых стрельб. Об этом сообщает издание ТАСС (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Минобороны РФ отметили, что на полигонах военнослужащие Восточного военного округа обработают различные задачи по организации всестороннего обеспечения и по предметам боевой подготовки с практических стрельб. Также сообщается, что во время учений войска будут приведены в высшие степени боевой готовности.

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Кроме того в министерстве рассказали, что особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск в установленные сроки.

"Проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ", – заявили в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала перемещать военные вертолеты к границам с Украиной, что может означать продолжение планирования нападения на наши территории. В то же время стягивание войск несколько замедлилось и сейчас их количество остается стабильным, несмотря на прогнозы американской разведки о росте.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация возобновила масштабную переброску военной техники и групп личного состава к территории юго-восточных границ Украины. Эшелоны с вооружением движутся в сторону нашей страны от Бурятии до Приморского края.

Впрочем, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина заявил, что между так называемыми учениями вблизи границы Украины и переговорами России с Соединенными Штатами Америки и НАТО о "гарантиях безопасности" нет никакой связи.