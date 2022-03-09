В России заявили, что заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной

Россия заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной. Это зависит якобы от готовности Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Напомним: ранее советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко высказал мнение, что Путина могут заставить сесть за стол переговоров относительно войны в Украине. Решающим фактором может стать вытеснение России из нефтегазового рынка глобального мира. Он отметил, что перед тем, как Россию принудят к переговорам, оккупанты будут пытаться одержать хотя бы одну победу в войне в Украине.

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7 марта состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Продолжались переговоры почти четыре часа. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что ожидания РФ от переговоров "не оправдались" и "говорить о чем-либо позитивным пока рано".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 4 марта Песков заявил, что на данном этапе прямые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируются. По его словам, сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

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