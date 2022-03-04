В Кремле ответили, планируются ли прямые переговоры Путина и Зеленского

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе прямые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируются. По его словам, сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

При этом в Москве говорят, что переговоры России и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки. Об этом Песков рассказал росСМИ.

Пресс-секретарь лидера страны-агрессора заявил, что не поддержал предложение президента Украины Зеленского о прямых переговорах лидеров двух стран. Песков выразил удовлетворение переговорами в существующем формате, через делегации Москвы и Киева, которые уже дважды встречались в Беларуси.

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Однако он подчеркнул, что пока не идет речи о подписании документов по их итогам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал его уйти с украинской земли или же сесть за стол переговоров лично.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 3 марта, состоялся второй раунд переговоров Украины с Россией по прекращению войны. Киев заявил, что не намерен принимать какие-либо кремлевские ультиматумы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина потребует немедленного прекращения огня, перемирия, а также обеспечения гуманитарных коридоров для мирных жителей. Все подробности – читайте в нашем материале.