Путина заставят сесть за стол переговоров: в МВД назвали решающий для России фактор

Президента страны-агрессора Владимира Путина могут заставить сесть за стол переговоров относительно войны в Украине. Решающим фактором может стать вытеснение России из нефтегазового рынка глобального мира.

Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко на своей странице в Facebook. Он отметил, что перед тем, как Россию принудят к переговорам, оккупанты будут пытаться одержать хотя бы одну победу в войне в Украине.

"Главный удар – это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве. Поэтому наша задача – выстоять следующие 7-10 дней. Дальше, с большой долей вероятности, Путина заставят садиться за стол переговоров", – отметил он.

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Денисенко добавил, что сейчас в РФ не могут не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин.

"Мы стали слишком важными для мира. Весь мир вынужден сейчас играть в игру "как снизить цену на газ" и одним из важнейших элементов по снижению цены является решение украинского вопроса", – говорится в сообщении.

Чиновник также отметил, что нынешняя история с нефтью (отказ США от российской нефти и газа) может заставить Китай включаться в переговоры по Украине.

"Китай не ожидал, что РФ завязнет в Украине. И нынешняя история с нефтью заставляет Китай включаться в переговоры по Украине. И здесь не исключена даже ситуация, когда Китай начнет переговоры с США по урегулированию нефтяного вопроса", – считает советник министра.

По его убеждению, война, которую Россия начала против Украины, стала катализатором глобального передела рынка энергоносителей во всем мире.

"США попытается ограничить роль РФ в мировом газонефтяном балансе в следующие несколько лет (нефть является ключевым драйвером российской экономики). РФ могут (должны) заменить Иран, Венесуэла, страны Персидского залива и прежде всего Саудиты. Сейчас США работает по всем трем направлениям", – отметил Денисенко

Напомним, США ввели нефтяное эмбарго России 8 марта – законопроект уже разработан, сообщил президент США Джо Байден. При этом на американском рынке доля российских энергоресурсов составляет всего 7-8%.

Такую же норму принять в ЕС будет сложно, поскольку Европа зависит от российских энергоресурсов, в том числе нефти. Для введения нефтяного эмбарго европейским странам нужно больше времени.

В случае внедрения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате чего разрушил экономику собственной страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, разразивший войну в Украине Путин в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном выдвинул ультиматум – Киев для продолжения диалога с РФ, по его словам, должен "выполнить все известные российские требования".

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