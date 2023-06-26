В России заявили, что Пригожин остается под следствием: новый 'поворот' смутил россиян

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием в РФ. На военного преступника завели дело о мятеже.

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Примечательно, что гражданам страны-террориста России такой поворот событий не понравился и они принялись обвинять во лжи Кремль. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По состоянию на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено.

Также росСМИ заявили, что следственное управление ФСБ продолжает расследовать действия Пригожина. Стоит отметить, что вооруженный мятеж в стране-агрессоре РФ наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

На данный момент судьба Пригожина пока еще не решена, однако россияне уже возмутились действиями ФСБ. Более того, они упрекнули кремлевского диктатора Владимира Путина во лжи, мол, он обещал не преследовать главаря ЧВК "Вагнер" после попытки мятежа.

Россияне припомнили кремлевскому убийце, что он так само обещал не поднимать пенсионный возраст и навсегда уйти из власти еще в 2008 голу. Также граждане РФ пожаловались, что вместо военного мятежа им показывают представление и попытались защитить военного преступника Пригожина.

Более того, обиженные на Кремль россияне упрекнули во лжи путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, но в то же время призвали не отвлекаться на Пригожина, чтобы у Путина не уволокли "царский трон".

Напомним, пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что нет ничего страшного в том, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается на свободе после устроенного им мятежа в РФ. По ее словам, российские законы могут "идти лесом" – главное, чтобы гражданской войны не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня ЧВК "Вагнер" Пригожина "захватил" Ростов, прошел Воронежскую область и дошел до Ельца в Липецкой области. Там "поход на Москву" был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые лагеря" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером вагнеровцы свернули военную технику и покинули Ростов.

– За сутки "Вагнер" уничтожил самолет и 6 вертолетов с экипажами. Всего было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов. Кроме того, в сбитом самолете находилось десять российских военных.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Сам Пригожин заявил, что доволен своим "походом", хоть и не достиг тех целей, о которых заявлял. "Нормально, всех взбодрили", – заявил он.