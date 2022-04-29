В России заявили, что не будут звать зарубежных лидеров на 9 мая: Лукашенко тоже не приедет

В этом году в столицу страны-агрессора Российской Федерации – Москву на парад в честь Дня победы 9 мая не приедет ни один из зарубежных лидеров. В Кремле заявили, что якобы это они никого звать не будут.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Ведомости", ссылаясь на слова пресс-секретаря кремлевского диктатора РФ Дмитрия Пескова. По его словам, не приедет даже непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко.

А объяснил это Песков тем, что в этом году "не юбилейная дата".

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян", - сказал он.

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Пресс-секретарь российского диктатора заверил, что само празднование якобы "пройдет без изменений".

Отметим, что в России во время шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая могут пронести портреты ликвидированных в Украине оккупантов. На это должны дать согласие их родные и близкие.

Напомним: ранее издание CNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с оценками американской разведки, сообщило, что Россия намерена захватить Донецкую и Луганскую области к 9 мая.

Ранее в сети появился ролик, демонстрирующий ожидания и реальность того, как в этом году должен проходить парад в Москве. Не только авторы видео, но и многие украинцы убеждены, что очередной "парад Победы" 9 мая на Красной площади в российской столице станет новым позором для Путина. Вместо грандиозного мероприятия, каким был когда-то, в 2022 году он продемонстрирует остатки ВС РФ, полностью разбитых в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году в Латвии 9 мая будет Днем памяти пострадавших и погибших гражданских и военных в Украине. День победы, который обычно отмечали в стране, в 2022-м проводить запретили.