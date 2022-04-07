В Латвии 9 мая будут чтить память погибших украинцев: празднование Дня победы запретили

В этом году в Латвии 9 мая будет Днем памяти пострадавших и погибших гражданских и военных в Украине. День победы, который обычно отмечали в стране, в 2022-м проводить запретили, в этот день не будет никаких массовых развлечений и праздничных мероприятий.

Соответствующий законопроект был в срочном порядке утвержден парламентом Латвии за один день. Об этом сообщает издание Delfi.

Цель этой памятной даты – привлечь внимание латвийского общества к войне в Украине, которую развязала Россия, и проявить солидарность с украинским народом, который борется за свой суверенитет, независимость и территориальную целостность Украинского государства.

9 мая 2022 года по всей стране национальные флаги Латвии и Украины в траурном оформлении поднимут возле зданий госучреждений, частных юридических лиц и объединений лиц, а также над жилыми домами и рядом с резиденцией Президента Латвии, главным зданием Сейма и Кабинета Министров.

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Государственные и муниципальные учреждения Латвии не смогут проводить праздники, а местным самоуправлениям не будут выдавать разрешения на организацию публичных мероприятий.

8 и 9 мая этого года по всей Латвии запретили салюты.

"9 мая на территориях бывшего СССР по отдельным инициативам организовывались праздничные мероприятия в честь победы Красной Армии над фашистской Германией. В Латвии тоже часть общества сохранила традицию празднования так называемого Дня победы, однако в Восточной Европе эта дата уже давно отождествляется с оккупацией и включением стран Балтии в состав СССР", – добавили авторы законопроекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Латвии молодой человек вышел на улицу с украинским флагом в знак поддержки Украины в войне против агрессора РФ. Он также держал в руках лист бумаги со словами "Слава Украине!".

Реакция местных жителей его удивила, так как показала, что в стране немало любителей "русского мира".