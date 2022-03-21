Ожидание и реальность: в сети показали, как в 2022 году должен проходить парад в Москве. Видео

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин, который 24 февраля начал войну против Украины, возлагал надежды, что его "вторая армия мира" через несколько дней захватит наши крупные города. Для этого российские солдаты в танках везли с собой даже парадную форму, надеясь пройтись в ней по Крещатику на параде к 9 мая.

При этом украинские защитники мгновенно разбили мечты путинского войска, за непродолжительное время ликвидировав тысячи оккупантов и единиц их техники. На этом фоне в Telegram-канале ГПСУ появился ролик, демонстрирующий ожидания и реальность того, как в этом году должен проходить парад в Москве (чтобы просмотреть, досролльте новость до конца).

Не только авторы видео, но и многие украинцы убеждены, что очередной "парад Победы" 9 мая на Красной площади в российской столице станет новым позором для Путина. С грандиозного мероприятия, каким когда-то был, в 2022 году он продемонстрирует остатки ВС РФ, полностью разбитых в Украине.

Видео дня

Как показано на кадрах, вместо вышколенных российских военнослужащих главной площадью Москвы должны пройти брошенные на войну оконфузившиеся воины, которые сейчас массово сдаются в плен ВСУ.

Также "мощной" путинской армии в этот раз на параде нечего будет демонстрировать из "новейшей" техники. Ведь за три с половиной недели после начала вторжения РФ наши профессиональные военные сожгли сотни российских бронемашин, БТРов и танков, десятки реактивных систем залпового огня, средств противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов.

Но еще позорнее для россиян, что многие единицы их техники, зашедшей на украинскую землю, похитили из-под носа у захватчиков обычные сельчане-трактористы.

"Ожидание и реальность. ВСУ позаботятся..." – констатируют на кадрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за сутки 20 марта украинские защитники уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов. Речь идет о самолете, четырех БПЛА и двух крылатых ракетах.

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