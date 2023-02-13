В России засекретили данные больницы, где Путин обследовался у онкологов

В России засекретили данные "Центральной клинической больницы с поликлиникой" Управления делами президента РФ, где кремлевский диктатор Владимир Путин обследовался у онкологов. В частности, с сайта госзакупок РФ исчезли контракты больницы, благодаря которым и всплыли факты о состоянии здоровья российского президента.

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Об этом сообщает издание "Новое время". Документы невозможно найти ни через строку поиска, ни при переходе на страницу контракта по прямой ссылке.

Российские власти в ноябре 2022 года засекретили ряд госзакупок, в том числе на обеспечение деятельности диппредставительств, ФСБ и Службы внешней разведки, а также на подготовку мобилизации.

Отмечается, что Центральная клиническая больница оказывает медицинские услуги для первых лиц страны-агрессора. Именно врачи этого учреждения сопровождают диктатора в поездках по России.

В апреле 2022 года журналисты проанализировали данные госзакупок и выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР.

Напомним, у российского диктатора Владимира Путина якобы может быть сразу два онкологических заболевания. По слухам, это рак поджелудочной железы и рак простаты.

Последние события доказывают, что диктатор действительно уже "сдал". На публичных мероприятиях он то и дело сжимает ноги, сидит в странных позах, хромает, сильно кашляет и прячет руку, на которой даже были замечены подозрительные пятна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что из-за ряда болезней Путин похудел на 8 кг и "сидит" на инъекциях.

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