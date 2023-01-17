Путин сжимает ноги и прячет руку: данные разведки подняли волну разговоров о болезнях президента РФ

Слухи о том, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин серьезно болен и это, в частности, влияет на его решения о ведении войны в Украине, получили новые подтверждения. В этот раз информацией поделились сотрудники спецслужб Дании и Великобритании.

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Как пишет CNBC, офицер датской разведслужбы FE по имени Иоаким подтвердил, что Путин страдает от хронических болей. Скорее всего, это связано с онкологическим заболеванием. По словам агента, несмотря на то что диагноз "рак" сегодня не приговор, назначенное лечение и соответствующие препараты могут вызвать у российского диктатора определенные психические нарушения, такие как мания величия и затуманенные суждения о войне.

Схожие данные обнародовал и бывший британский шпион Кристофер Стил. По его словам, состояние Путина неуклонно ухудшается и его теперь постоянно сопровождает бригада медиков. Стил еще в 2016 году отметил, что глава Кремля вынужден делить свои рабочие встречи на блоки, чтобы между ними проходить лечение.

Новую волну обсуждения здоровья Путина вызвало обнародованное его пресс-службой видео якобы недавней встречи с правительственными чиновниками. На нем диктатор постоянно потирал тыльную сторону правой руки и прикрывал ее левой. Ранее звучали предположения, что именно в правую ладонь ему делают какие-то капельницы, поэтому Путин вынужден прятать следы, которые оставляет игла.

Среди других симптомов, на которые указывают СМИ, – склонность Путина сидеть в неестественной позе, сжимать рукой край стола или ручки кресла, подергивание ног и постоянный кашель. Отметим, что в октябре 2022 года российскому диктатору исполнилось 70 лет. Сейчас люди, которые следят за состоянием его здоровья, ждут, окунется ли Путин в прорубь на православный праздник Крещения, как он делал это в предыдущие годы. Эту традицию называют одним из любимых пиар-ходов диктатора, которым он доказывал, что находится в хорошей форме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что Путин тяжело болен раком и, вероятно, скоро умрет, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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