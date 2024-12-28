В России запретили звонки на мобильные и стационарные телефоны по интернету: как это оправдывают в правительстве

Российское правительство продолжает вводить все больше ограничений для граждан страны-террориста. Теперь россиянам запретили звонить на мобильные и стационарные телефоны через интернет.

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Чиновники объясняют такие ограничения якобы борьбой с мошенниками. Об этом пишут российские СМИ.

Правительство страны-агрессора приняло постановление, согласно которому из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Чиновники заявили, что такая услуга давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи.

Свое решение российские власти оправдали тем, что "чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера". Также россиянам обещают, что это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. По-прежнему можно будет совершать звонки в мессенджерах.

В то же время Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзор обсуждают возможность ограничить звонки через мессенджеры. По данным журналистов, российские власти рассматривают два сценария, которые предполагают полный запрет на звонки или блокировку звонков из-за рубежа.

Напомним, российский контрольный орган Роскомнадзора 13 декабря объявил о блокировании одного из самых популярных мессенджеров Viber. Это означает, что теперь приложение не будет работать на территории государства-агрессора.

Ранее на территории РФ заблокировали защищенный мессенджер Signal, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов, что не дает перехватывать их операторами мобильной связи и спецслужбами.

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