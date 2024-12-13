В России заблокировали популярный мессенджер: обвинили в 'терроризме и экстремизме'

Российский контрольный орган Роскомнадзора в пятницу, 13 декабря, объявил о блокировании одного из самых популярных мессенджеров Viber. Это означает, что теперь приложение не будет работать на территории государства-агрессора.

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Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на официальное сообщение Роскомнадзора. Мессенджер россияне обвинили в том, что он "нарушает законы" России.

Соблюдение этих законов, заявляют оккупанты, необходимо "для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Депутат так называемой госдумы РФ Антон Немкин заявил, что Viber якобы не заплатил 17 тысяч долларов штрафов за два года (1,8 млн рублей). Большинство штрафов якобы было выписано "за неудаление информации" о войне против Украины.

СМИ пишут, что в июне 2023 года владельцу мессенджера компании Viber Media назначили штраф в один миллион рублей за отказ удалить информацию о войне в Украине; в марте мессенджер получил штраф в размере 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Роскомнадзор объявил о блокировании на территории государства-агрессора мессенджера Discord. Он был заблокирован из-за "использования в террористических и экстремистских целях".

Также на территории РФ заблокировали защищенный мессенджер Signal, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов, что не дает перехватывать их операторами мобильной связи и спецслужбами.

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