Все идет по плану? В Москве заметили загадочные БПЛА, кружившиеся на низкой высоте: россияне обеспокоены

В Москве в ночь на 10 марта заметили неизвестные беспилотные летательные аппараты. Их было четыре штуки и они кружились на низкой высоте.

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Новость об этом обнародовал один из пропагандистских Telegram-каналов. По его данным, БПЛА находились в ТиНАО (объединение Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы) недалеко от зоопарка "Планета обезьян".

"НЛО" появилось около полуночи. Дроны заметили российские полицейские во время патрулирования. "Что это было, выясняется", – сказано в сообщении.

Пост пропагандистов собрал много комментариев. Россиян интересует, что за летательные аппараты это были.

"Границу России беспрепятственно пересекают люди с оружием, а потом так же беспрепятственно уходят. Под Москвой падают неизвестные дроны. Телерадиовещание взламывают. И опять дроны непонятно как оказавшиеся над Россией. Все строго по плану! Нет поводов для беспокойства", – написал один из читателей.

"СВО" идет по плану и так было задумано, а если кто-то думает иначе, то дискредитирует "СВО" и Путина и его нужно посадить", – добавил другой.

Некоторые комментаторы отметили, что такие события тревожат жителей страны-агрессора.

"Позорище", "Сначала выяснить надо, а потом новости писать. Большинство людей и так запугано", "Не пугайте народ", – заявили россияне.

Часть интернет-пользователей высмеяла это событие и поинтересовалась, были ли полицейские трезвыми.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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