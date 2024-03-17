Медведев назвал россиян, которые портят бюллетени, 'криминальными активистами', и пригрозил статьей о госизмене

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил россиянам, которые "совершают преступления" на избирательных участках или рядом с ними в ходе выборов президента страны-агрессора. К "преступлениям" он отнес в частности поджоги и вандализм – такие случаи уже были зафиксированы в разных регионах России.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. Людей, которые жгли бюллетени и обливали урны для голосования, он назвал "криминальными активистами" и предателями.

"Это не детская игра в спички или невинная шалость с зелёнкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города. Криминальные активисты на избирательных участках должны осознавать, что за свой поступок могут загреметь лет на двадцать особого режима", – выдал Медведев.

Он начал угрожать гражданам РФ, которые портят бюллетени, ответственностью не только по ст. 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", но и более серьезными последствиями.

"Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны. Если их действия образуют составы иных преступлений, предусмотренных гл. 29 УК РФ (преступления против основ конституционного строя и безопасности государства), – то и по другим статьям уголовного закона", – написал одиозный российский политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России на фоне "выборов президента" массово обливают краской и поджигают урны и агитационную макулатуру. Попытки сорвать избирательный процесс зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и ряде маленьких городов.

– Также россияне из разных городов и сел портят бюллетени, оставляя на них антивоенные надписи, такие как "ГУР Буданов", "За мир" и "Нет войне".

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