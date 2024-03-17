'Путин – убийца, Нет – войне!' Что россияне писали на испорченных бюллетенях: фото

Страна-террорист Россия проводит президентские выборы, "победителем" которых, очевидно, станет диктатор Владимир Путин. Большинство граждан РФ действительно поддерживают агрессивную и людоедскую политику главаря Кремля, однако мала часть россиян решили высказать свой "протест".

Небольшое количество граждан России решил "поменять ситуацию" в стране с помощью испорченного бюллетеня. Что именно писали россияне на избирательных участках, опубликовали российские Telegram-каналы.

Некоторые граждане РФ вместо голосования решили на бюллетенях констатировать, что Путин – это убийца. Также свой "протест" против агрессивной войны против Украины россияне решил ограничить лишь посланиями на бюллетенях.

По всей территории РФ на избирательных участках попадались одиночные бюллетени, в которых электорат писал "нет войне" и "мир Украине". Также в сети появились фото бюллетеней, на которых граждане Россия призвали освободить всех политзаключенных.

Более того, немало бюллетеней было с фамилией оппозиционного политика Алексея Навального, которого кремлевский режим накануне выборов убил в тюрьме.

Напомним, в оккупированном Мариуполе на "выборы" президента РФ сгоняют строителей из страны-агрессора. Захватчики пытаются продемонстрировать "высокую явку" и "легитимность" очередного избрания кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в оккупированном российскими войсками городе Геническ Херсонской области оккупанты силой заставляют украинцев голосовать на избирательных участках.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Скадовске возле так называемого избирательного участка прогремел взрыв. В результате происшествия ранения получили пятеро путинских захватчиков.

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