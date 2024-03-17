Путин потратил на пропаганду к "выборам" $1,2 млрд – The Observer

"Победа" действующего президента РФ Владимира Путина на "выборах" предрешена, так как у него нет серьезного соперника. Кроме того, Кремль потратил примерно 1,2 млрд долларов на ложь и пропаганду, фальсификацию результатов "голосования" на оккупированных территориях Украины и беспрепятственную общенациональную кампанию.

Об этом пишет британська газета The ​​Observer. Как говорится в статье, опубликованной 17 марта, частота, с которой Путин прибегает к ядерным угрозам, пугающа и безответственна.

Эти угрозы стали почти рутинными, вызывая предположения, что Путин на самом деле несерьезен. Тем не менее, хотя элемент блефа и грубая попытка запугивания, безусловно, присутствует, самоуспокоение относительно его поведения опасно – и потенциально катастрофически неуместна, пишет газета.

"Путин не подходит для того, чтобы руководить Россией. Он изображает из себя человека из простого народа, но ему совершенно не хватает порядочности, честности и чести", – говорится в статье, а также отмечается, что глава Кремля должен предстать перед судом в Гааге, где ему предъявлены обвинения в военных преступлениях, а не баллотироваться еще на шесть лет.

The ​​Observer пишет, что победа Путина на "выборах" 15-17 марта "предрешена", поскольку у него нет серьезного соперника. К тому же Кремль потратил примерно 1,2 млрд долларов на, как заявляет Москва, "управление информацией", а на самом деле – на ложь и пропаганду, фальсификацию выборов на оккупированных украинских территориях и беспрепятственную общенациональную кампанию, пишут авторы статьи.

"Щедрое государственное финансирование", которое включает, как сообщается, 20-кратное увеличение расходов на интернет-проекты, платформы и СМИ, преследует единственную цель: убедительную победу Путина.

"Если бы это не было так зловеще, путинизм объективно можно было бы считать интересным явлением. ...Слабый мужчина изображает силача, скачущего на лошади с обнаженной грудью по Сибири и убивающего соперников с насмешкой и ухмылкой. На протяжении почти четверти века Путин подчинил всю систему правления России своей воле", – говорится в статье.

Как пишет газета, Путин "превратил государство в свою личную вотчину и растратил в неприличных масштабах".

Путинизм действует через страх и коррупцию, подкрепленные эксплуататорским патриотизмом.

Главный критик президента РФ Алексей Навальный был убит за то, что разоблачил подобные злоупотребления, высмеивал неуверенного в себе Путина и заставлял его чувствовать себя ничтожным, хотя ему отчаянно нужно чувствовать себя великим, говорится в статье.

"Эту пародию на выборы запомнят, если вообще запомнят, из-за цинично-методической манеры, с которой Путин и его приспешники украли право народа свободно выбирать российского лидера. Его запомнят сопутствующими угрозами развязать уничтожающую человечество ядерную войну по всему миру", – пишет The ​​Observer.

Газета также отмечает, что "грубая жестокость путинизма" навсегда останется символом нападения с молотком в Литве на прошлой неделе на соратника Навального Леонида Волкова.

"В конечном счете, именно насилие, а не голоса, удерживает Путина у власти. Но это не может поддерживать его бесконечно. Угнетенные в России должны обратиться к своей истории и сохранить веру. Однажды и это пройдет", – считает издание.

"Выборы" президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Голосование будет завершено в воскресенье вечером, а первые итоги должны объявить 18 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты устроили псевдовыборы и на захваченных территориях Украины. В оккупированном Мариуполе на избирательные участки согнали приехавших из РФ строителей, а в Геническе обходят квартиры с целью заставить идти на "голосование".

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