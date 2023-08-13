В России заговорили о конфискации яхт олигархов в пользу Черноморского флота

Российские "эксперты" неожиданно предложили конфисковать яхты, а возможно даже частные самолеты олигархов в пользу Черноморского флота страны-агрессора. Причиной назвали войну (а не "СВО") против Украины.

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Соответствующими размышлениями поделились Иван Стародубцев, которого в росСМИ называют главным экспертом по Турции в России, и Евгений Сатановский, российский востоковед и ведущий одной из пропагандистских передач. На их высказывания обратил внимание бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Фрагментом программы он поделился на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На "Геббельс-TV" появилась новая методичка, видимо", – прокомментировал Геращенко.

Стародубцев сказал, что сейчас в РФ "очевидно готовится пакет документов, который сделает возможным или даже очень вероятным объявление очередной частичной мобилизации".

"Почему бы в рамках этого законодательства не изъять яхты в пользу Черноморского флота? Пусть по крайней мере патрулируют акваторию", – заявил "эксперт".

Ведущий программы поинтересовался, откуда забрать яхты: с Кариб, Багам, Сейшел?

"Вы знаете, далеко ходить не надо. Из Турции!" – ответил Стародубцев. По его словам, нужно, чтобы дополнительные корабли патрулировали побережье Крыма и Керченский мост "с утра до вечера".

Сатановский отметил, что олигархи могут не согласиться с такими требованиями. Но Стародубцев заявил, что "у государства военное время" и этот вопрос можно урегулировать на законодательном уровне.

"После войны, или после "СВО", отдадут", – заявил гость пропагандистской передачи.

Он указал на то, что во время войны можно изымать транспортные средства в пользу армии. "Почему к этим транспортным средствам не могут быть отнесены яхты, подлодки, надлодки..." – размышлял он. "Частные самолеты!" – добавил ведущий-пропагандист Сатановский. "О, кстати!.. Тоже очень хорошо", – согласился Стародубцев.

Как писал OBOZREVATEL:

– Разведка Великобритании обратила внимание на то, что за последнюю неделю власти РФ активизировали усилия по нарушению доступа граждан к виртуальным частным сетям VPN. Таким образом Кремль пытается изолировать россиян от информации о войне против Украины.

– В стране-агрессоре переписали учебник истории для 10-го и 11-го классов. Его будут использовать в российских школах уже с 1 сентября.

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