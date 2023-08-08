В России переписали 50 лет истории: в новых учебниках много страниц посвятили Украине

В стране-агрессоре России переписали учебник истории для учащихся 10-х и 11-х классов, который будет единственным использоваться в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года. На его страницах школьников утверждают, что Украина, против которой их страна ведет войну, – это якобы ультранационалистическое государство.

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Одним из авторов этой писанины выступил помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский. Информацию обнародовали пропагандистские медиаресурсы (чтобы просмотреть фото, содержащие российскую пропаганду, доскролльте новость до конца).

По словам автора, в новом учебнике "кардинально переписаны разделы", касающиеся событий последнего пятидесятилетия. Также там описана аннексия россиянами Крыма и нападение на Украину, которое Кремль называет "специальной военной операцией".

На опубликованных росСМИ страницах учебника можно увидеть тезисы о том, что страны Запада якобы "спонсировали русофобию в бывших республиках СССР", а также "втягивали Россию в конфликты".

Кроме этого, российских школьников будут убеждать, мол, несколько поколений украинцев вроде бы воспитывались в тотальной неприязни к РФ "на неонацистских идеях". Саму Украину называют "ультранационалистическим государством".

Также авторы учебника рассказывают новому российскому поколению, что Россия вторглась в Украину всего лишь для "защиты Донбасса и обеспечения своей безопасности", а жители оккупированных украинских территорий "хотели остаться россиянами".

На страницах учебника школьникам пожаловались, что россияне якобы вынуждены воевать с "идеологически прокаченным, оснащенным оружием НАТО и подготовленной по его стандартам армией" – Вооруженными силами Украины – пока против них вводят "совершенно незаконные санкции".

В то же время авторы опубликовали фото и краткие биографии о так называемых первых "героях" российской "СВО", отдельные параграфы посвятили "давлению США на Россию" и "фальсификации истории" якобы со стороны западных государств, а не самой РФ, а также прилепили к "своим достопримечательностям" захваченные украинские города.

И, конечно, едва ли не на каждой странице учебника с переписанной историей, "красуется" диктатор Путин – на фото или в цитатах.

Напомним: аналитики Института изучения войны подчеркнули, что Кремль и дальше выражает свои цинические стремления продолжать значительные военные операции против украинского государства. Так они объяснили нечеткое и противоречивое заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что Россия хочет "полного контроля" оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия решила обучать детей управлению беспилотниками. В госдуме РФ заявили, что уроки будут включать в себя ведение разведки местности и способы "противодействия БПЛА противника".

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