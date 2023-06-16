Пьют и грабят дома: в Белгородской области местные жители жалуются на военных РФ, которые пришли 'защищать'

Жители Белгородской области Российской Федерации, вынужденные покинуть дома после стихийной "бавовны", с ужасом рассказывают о "геройствах" собственной армии, которая прибыла по приказу минобороны в регион "спасать" мирное население. Солдаты своевольно селятся в пустых квартирах и домах, выносят оттуда всю технику и устраивают пьяные дебоши.

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Об этом рассказал российский оппозиционер в эмиграции и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, ссылаясь на одно из сотен писем с жалобами на имя губернатора Белгородского региона. В первую очередь, россияне из эвакуированных районов сетуют на поведение армии кадыровцев.

"Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество", – обратилась к властям жительница Таволжанки.

Она добавила, что военные украли из ее гаража квадроцикл, а у соседей – автомобильный прицеп. Некоторые жители небольшого российского города наотрез отказались от эвакуации, потому что не хотят оставлять свои дома без присмотра.

"Эти твари выносят из наших домов абсолютно все, даже утюжки для волос", – возмущается еще одна пострадавшая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после эвакуации мирного населения Белгородской области россияне жалуются на мизерные выплаты от властей. Более того, многие возмущены тем, что не получали вообще никаких денег, несмотря на то, что вынуждены снимать жилье на более безопасных территориях региона за свой счет.

"Мы работали до последнего дня под свисты снарядов! Люди лишены всего! Почему такая несправедливость? Просто выбросили как котят на выживание", – написала Ксения Суркова из Шебекинского района.

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