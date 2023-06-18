Три БПЛА со взрывчаткой: в России пожаловались на "бавовну" в Белгородской области. Фото
Территория приграничного села Новопетровка Белгородской области РФ якобы была атакована беспилотниками, заявили в России. Операцию провели три беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой.
"Бавовну" подтвердил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. Он сообщил об инциденте утром в воскресенье, 18 июня, в своем Telegram-канале.
Российский чиновник утверждает, что БПЛА сбросили три взрывных устройства, попадания были на территории Новопетровки. Какой именно объект был атакован, Гладков не уточняет.
Он утверждает, что пострадавших нет, но повреждены автомобиль с прицепом и трактор. Можно предположить, что всех последствий "бавовны" приспешник Кремля не раскрывает.
Отметим, что российский населенный пункт Новопетровка граничит с Харьковской областью Украины. Расстояние к границе напрямую – меньше 2 км.
Как писал OBOZREVATEL:
– Жители Белгородской области Российской Федерации, вынужденные покинуть дома после стихийной "бавовны", с ужасом рассказывают о "геройствах" собственной армии, которая прибыла по приказу минобороны в регион "спасать" мирное население. Солдаты своевольно селятся в пустых квартирах и домах, выносят оттуда всю технику и устраивают пьяные дебоши.
– Кроме того, жители Белгородщины после эвакуации жалуются на мизерные выплаты от властей.
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