Территория приграничного села Новопетровка Белгородской области РФ якобы была атакована беспилотниками, заявили в России. Операцию провели три беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой.

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"Бавовну" подтвердил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. Он сообщил об инциденте утром в воскресенье, 18 июня, в своем Telegram-канале.

Российский чиновник утверждает, что БПЛА сбросили три взрывных устройства, попадания были на территории Новопетровки. Какой именно объект был атакован, Гладков не уточняет.

Он утверждает, что пострадавших нет, но повреждены автомобиль с прицепом и трактор. Можно предположить, что всех последствий "бавовны" приспешник Кремля не раскрывает.

Отметим, что российский населенный пункт Новопетровка граничит с Харьковской областью Украины. Расстояние к границе напрямую – меньше 2 км.

Как писал OBOZREVATEL:

– Жители Белгородской области Российской Федерации, вынужденные покинуть дома после стихийной "бавовны", с ужасом рассказывают о "геройствах" собственной армии, которая прибыла по приказу минобороны в регион "спасать" мирное население. Солдаты своевольно селятся в пустых квартирах и домах, выносят оттуда всю технику и устраивают пьяные дебоши.

– Кроме того, жители Белгородщины после эвакуации жалуются на мизерные выплаты от властей.

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