В России заблокировали мессенджер Discord: в чем его особенность и как это повлияет на армию РФ

Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций объявила, что доступ к Discord в РФ "ограничен". Такое решение ведомство приняло из-за "нарушения требований российского законодательства".

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В частности, как говорится в заявлении "Роскомнадзора", мессенджер Discord заблокирован из-за его "использования в террористической и экстремистской целях". Также в мессенджере, как утверждается, происходит "продажа наркотиков" и "размещение противоправной информации".

"Роскомнадзор" утверждает, что ранее требовал от платформы Discord удалить ряд запрещенных материалов, среди которых были "призывы к экстремизму, самоубийству, пропаганде ЛГБТ и пронаркотическому контенту". Также в ведомстве отметили, что платформа стала активно использоваться преступниками, привлекающими к своим схемам молодых людей.

О том, что Discord в РФ может быть заблокирован в ближайшие дни, сообщили еще в конце сентября. Претензии "Роскомнадзора" чуть ли не впервые в истории РФ соответствуют действительности. Потому что этот мессенджер, действительно, россияне используют "с террористической и экстремистской целью".

В частности, русская оккупационная армия для связи пользуется именно Discord. Поэтому так называемые "военкоры" РФ уже в панике.

"На самом деле это серьезный удар по российским дроноводам. А еще это очень опасный сигнал. Власти показывают решимость жестко ломать и блокировать даже самые популярные штуки в интернете. Могут и ютуб добить до конца. А жители России останутся в информационном вакууме", – например, считает военкор" и Z-пропагандист Ян Матвеев.

Что такое Discord

На самом деле, Discord – это платформа для голосового, текстового и видеочата для общения между пользователями в реальном времени. Первоначально она была разработана для геймеров, поэтому иконка мессенджера имеет изображение игрового джойстика. Однако сегодня Discord популярна среди разных сообществ.

Одной из ключевых особенностей Discord является создание пользователями серверов, на которых можно организовывать тематические каналы для различных типов общения, голосовые разговоры или текстовые обсуждения.

Discord приобрел популярность благодаря поддерживаемой анонимности и приватности. Именно поэтому эту платформу выбрали для общения расисты, неофашисты (в том числе и российские оккупанты) и обычные преступники.

Руководство Discord неоднократно заявляло, что группам распространения ненависти "нет места в мессенджере", так что с ними будут бороться, блокируя соответствующие каналы и серверы Discord. Однако простота создания учетной записи и новых серверов дает возможность подобным серверам существовать и дальше.

Блокировка интернет-сервисов в РФ

Ранее на территории РФ начали блокировать защищенный мессенджер Signal – он считается защищенным, поскольку использует протокол сквозного шифрования для всех чатов, что не позволяет перехватывать их операторами мобильной связи и спецслужбами. 9 августа сервис перестал работать без VPN или включенного режима обхода блокировок.

Перед этим власти страны-агрессора сообщили операторам связи о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду через специализированное оборудование, которое контролирует "Роскомнадзор". Таким образом было решено ограничить доступ к контенту на видеохостинге, сохраняя при этом минимальную функциональность для пользователей.

Также в Госдуме РФ заявили, что в стране технологически замедлили работу мессенджера WhatsApp. Якобы разработчики программы не реагируют на требования "прекращать распространение призывов к участию в экстремистских акциях". Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков связал сбои с "антитеррористической борьбой".

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