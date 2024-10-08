В России за 'участие в украинской теробороне' 72-летнего американца осудили почти на семь лет

Суд в Москве вынес приговор 72-летнему гражданину США Стивену Хаббарду, которого в РФ обвинили в участии в украинской территориальной обороне. Мужчину приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье о наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ).

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Об этом сообщает "Медиазона". Американец ранее признал свою вину, однако его родственниках сомневаются, что он действительно это сделал и вообще брал оружие в руки.

По данным следствия, Хаббард проживал в Украине с 2014 года, в феврале 2022 года вступил в территориальную оборону города Изюм Харьковской области, а через два месяца он попал в российский плен.

Прокуратура просила приговорить Хаббарда к семи годам колонии. Дело против пенсионера рассматривали в закрытом режиме. Кроме лишения свободы, суд также решил конфисковать деньги американца – 142 300 гривен.

Тем временем сестра Хаббарда Патриция Фокс рассказала, что тот работал преподавателем английского языка в разных странах, в частности в Японии и на Кипре, в Украину он также приехал преподавать. Фокс и еще один родственник американца выразили сомнение, что он мог признать свою вину в наемничестве.

Напомним, что в России также осудили 26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя. Ей вынесли приговор – восемь лет лишения свободы по обвинению в якобы подготовке теракта. Она заявила, что из нее выбили признание.

Как сообщал OBOZ.UA, в террористической организации "ДНР", подконтрольной Кремлю, устроили еще одно судилище над украинскими военными, которые попали во вражеский плен после героической обороны Мариуполя. Под "суд" врага попали Богдан Потапов, Дмитрий Брайко и Эскендер Кудусов.

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