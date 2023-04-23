В России за день скончался уже второй депутат Госдумы-'единорос'

23 апреля в Москве скончался депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Джашарбек Узденов. 56-летний политик долго страдал болезнью, название и симптомы которой предварительно не раскрываются.

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Об очередной смерти путинского депутата сообщают российские СМИ. За несколько часов до кончины Узденова, умер его коллега, с 2014 года системно враждующий с Украиной в своей политической деятельности.

Узденов в 2009–2013 годах был депутатом народного собрания Карачаево-Черкесии. С 2020-го по 2021-й занимал пост министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии. Депутатом Госдумы Узденов стал 19 сентября 2021 года.

Как и большинство коллег по своей партии он поддерживал решения Кремля, в том числе по введению войск в Украину 24 февраля 2022 года. Ради своего благополучия и спокойствия не гнушался вести антиукраинскую риторику.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 48-м году жизни в Москве скончался писатель, сценарист и автор околокремлевской повестки на Telegram-площадках Эдуард Багиров. Причины смерти пропагандиста не оглашаются, однако известно, что он тяжело болел и последние дни находился в коме из-за отказа всех органов жизнедеятельности.

А еще летом прошлого года этот мир покинул 50-летний пропагандист Дмитрий Литовкин. Он был журналистом государственного информагентства РФ ТАСС и восхвалял действия российских оккупантов в Украине.

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