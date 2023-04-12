Был доверенным лицом Путина и призывал бомбить Киев: умер пропагандист Эдуард Багиров. Фото

В Москве на 48-м году жизни скончался писатель, сценарист и автор околокремлевской повестки на Telegram-площадках Эдуард Багиров. Причины смерти пропагандиста не оглашаются, однако известно, что он тяжело болел и последние дни находился в коме из-за отказа всех органов жизнедеятельности.

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Об этом сообщили российские СМИ. Багиров был скандальной одиозной личностью, при жизни он запомнился не только написанием романов, но и активной поддержкой так называемой СВО.

Кроме того, в Молдове в 2015 году Багиров был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в 2009 году, когда в Кишиневе проходили акции протеста против результатов парламентских выборов.

Новость о смерти пропагандиста сразу подхватили его коллеги по цеху. Маргарита Симоньян написала по случаю памятный пост.

Багиров стал известен в 2007 году романом "Гастарбайтер", коммерчески продвигавшимся в России, а также не менее популярными романами "Любовники", "Идеалист". Он также написал сценарии к российскому фильму "Онегин" и сериалу "Пепел".

Писательская карьера не удовлетворила аппетиты Багирова и он упорно занялся политической деятельностью. Сперва он стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а в 2016 году баллотировался в Госдуму от партии "Патриоты России".

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 50 лет умер еще один кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. Он был журналистом государственного информагентства РФ ТАСС и восхвалял действия российских оккупантов в Украине.

После убийства российскими оккупантами французского журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа путинские пропагандистские СМИ поспешили сообщить, что он якобы был "наемником, занимавшимся поставкой оружия Вооруженным силам". Его мать ответила им, заявив, что ее "тошнит от их лжи".

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