В России умер один из богатейших депутатов Госдумы Николай Борцов. Депутат страны-агрессора ушел из жизни на 78-м году жизни.

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О его смерти сообщают российские пропагандистские СМИ. Отметим, Служба безопасности Украины сообщала, что Борцов и другие депутаты Госдумы приговорены к 15 годам заключения за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В прошлом Борцов был владельцем и генеральным директором крупного производства соков. В 2008 году продал акции компании PepsiCo и благодаря полученным средствам вошел в список самых богатых людей России по версии Forbes, став одним из богатейших госслужащих и депутатов страны-агрессора.

Начиная с 2003 года Борцов представлял Липецкую область в Госдуме. Он был депутатом четырех созывов (IV, V, VI, VII), участвовал в работе комитета нижней палаты парламента по государственным вопросам. Приспешник кремлевского диктатора находился под санкциями США, ЕС и других стран Запада.

В марте Борцова и других чиновников РФ суд в Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы за голосование в поддержку признания "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские парламентарии признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Борцов умер в своем доме в Лебедяни Липецкой области РФ.

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