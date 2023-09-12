В России вспыхнул мощный пожар на территории завода, валит черный дым. Видео

В городе Салават, который является одним из крупнейших промышленных центров российской Республики Башкортостан, 12 сентября произошел крупный пожар. В РФ утверждают, что возгорание случилось за территорией объекта ООО "Девон" (завода смазочных материалов).

Видео дня

Мол, загорелась не используемая мазутная яма, утверждают в МЧС страны-агрессора. В сети появились фото и видео с места инцидента, которые демонстрируют густой черный дым и высокие языки пламени (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве сообщили, что пострадавших в пожаре по ул. Молодогвардейцев нет.

К тушению привлекались 31 человек и 12 единицы техники, в том числе от МЧС России – 23 человека и семь единиц техники. По состоянию на 11:40 вторника было известно, что огонь локализировали. Площадь пожара в РФ оценили в 300 квадратных метров.

О причине распространения огня точной информации пока что нет. Предварительная – нарушение техники безопасности при проведении работ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 9 сентября в Ярославле (РФ) загорелась усадьба Вахрамеева – здание, в котором ранее размещался военкомат Кировского района города.

– Утром 8 сентября в российском Курске тоже был пожар. Пропагандисты заявили, что огонь охватил "нежилое трехэтажное здание".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!