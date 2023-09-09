В российском Ярославле пожар: горит здание районного военкомата. Видео

Вечером в субботу, 9 сентября, волна пожаров перешла с оккупированных территорий на территорию России. Мощное возгорание началось в Ярославле.

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Там вспыхнула усадьба Вахрамеева – здание, в котором ранее размещался военкомат Кировского района города. Об этом сообщили в российских Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место ЧП прибыли пожарные. Причина пожара на данный момент неизвестна.

Примечательно, что усадьба, построенная в 1912 году, является памятником федерального значения. Последние несколько лет, как пишут росСМИ, она была в заброшенном состоянии.

Россияне, которые стали очевидцами пожара, наблюдали за ним с банками пива в руках.

Напомним, что сегодня было горячо на оккупированных Россией территориях Украины. В Симферополе вечером 9 сентября прогремели взрывы и стрельба, после чего вспыхнул пожар в воинской части на улице Калинина. Над городом поднялся высокий столб черного густого дыма, а оккупационные власти заявили об "обычном бытовом возгорании". Кроме того, стало известно о пожаре в оккупированной Феодосии.

Также взрывы прозвучали в Новоозерном и во временно оккупированном Счастливцево Генического района

Как сообщал OBOZREVATEL, утро 8 сентября ознаменовалось новым пожаром в России. На этот раз она загорелась в российском Курске. По данным российских пропагандистов, пылала "нежилое трехэтажное здание".

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