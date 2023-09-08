В Курске вспыхнул мощный пожар, поднялся столб дыма. Видео

Утро 8 сентября ознаменовалось новым пожаром в России. На этот раз она загорелась в российском Курске. По данным российских пропагандистов, пылает "нежилое трехэтажное здание".

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К тушению пожара привлечены около 40 пожарных и 10 единиц техники. Об этом пишут местные паблики.

Утром 8 сентября в сети появились кадры с дымом над местом пожара в российском Курске.

В течение определенного времени данных о том, что горит, не было. Впоследствии в пабликах начала распространяться информация, что загорелось нежилое здание.

"В Курске на улице 3-я Кожевенная горит нежилое трехэтажное здание. МЧС Курской области просит участников дорожного движения уступать дорогу спецтранспорту и искать другие пути объезда. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара сейчас участвуют около 40 человек и 10 единиц техники", – отмечено в сообщении.

Впоследствии в МЧС РФ уточнили, что пожар вспыхнул в "производственном помещении".

Сообщение о пожаре поступило в 08:37. Лишь после 10 утра ее удалось локализовать.

Официально в результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания пока не называют.

Напомним, в ночь на 8 сентября в Москве вспыхнул пожар в здании Федеральной таможенной службы.

Местные жители сообщали, что на месте пожара слышались звуки взрывов. Это позволило россиянам предположить, что горят складские помещения, где, очевидно, хранилось и оружие.