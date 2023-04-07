В России возможен вооруженный протест против действующего режима – ГУР о событиях в Брянской области

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали события в Брянской области, произошедшие 7 апреля. Там считают, что на территории страны-агрессора РФ возможен вооруженный протест против действующего режима.

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В ГУР говорят, что последние события в Брянщине являются подтверждением этого. Речь идет о беспорядках в Погарском районе.

"Российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Отмечается значительное количество раненых, точная цифра пока уточняется. Также выведен из строя вражеский БТР. Повреждена другая техника, оборудование и имущество оккупантов", – сказано в сообщении.

Разведчики отметили, что за этими беспорядками стоит Русский добровольческий корпус. Его бойцы уже не первый раз проводят такие мероприятия, а их масштаб только растет. Известно, что мирное население Брянской области при этом не пострадало.

Также ГУР опубликовало перехваченный телефонный разговор военных РФ о последствиях удара повстанцев по военному объекту РФ (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Куча скорых, расх**рили погранцов, военных, где-то там стояли. Погибших не знаю, но сказали раненых до**я, потому что очень до**я скорых поприх**рило туда. Х**нули хорошо", – сказал оккупант.

Напомним: в России заявили, что двое российских военных подорвались на минах. Это произошло в Брянской области возле поселка Запесочье Погарского района.

Также в РФ пожаловались, что "группа диверсантов" из 15 человек якобы попыталась зайти в тот же район Брянской области. Пропагандисты даже заявили, что якобы "произошел бой".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что активно работают над освобождением РФ от режима диктатора Владимира Путина. Они рассказали, что 6 апреля провели учения в Брянской области и пообщались с местными жителями.

– В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ". Однако бойцы заявили, что это ложь.

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