В России военкомат забросали коктейлями Молотова. Видео

Военкомат в российском Нижневартовске забросали коктейлями Молотова. В здание коммисариата их полетело как минимум семь.

Соответствующее видео опубликовали российские СМИ. Как видно на кадрах, метателей было двое. От каждого последующего броска здание вспыхивало все ярче (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

СМИ отметили, что огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный коктейль с зажигательной смесью.

Напомним: российские военнослужащие все чаще отказываются ехать на войну против Украины. Они бояться пополнить ряды мертвых оккупантов. И подобные случаи фиксируются в разных регионах России.

Видео дня

"Одна из рот 21-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины", – сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Также оккупанты под Изюмом Харьковской области массово отказываются идти в новое наступление. За неисполнение приказа их командование грозит расстрелом.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобаевка, где их используют в качестве "пушечного мяса".