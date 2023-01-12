В России ''вагнеровца'', воевавшего в Украине, назвали ''героем'' и похоронили с почестями: он забил до смерти собственную мать. Фото

В России объявили "героем" и похоронили с воинскими почестями очередного зэка-вагнеровца, погибшего на войне против Украины. Новоиспеченный "герой", житель города Серов Свердловской области РФ, отбывал наказание за то, что забил до смерти родную мать.

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Из колонии он смог выбраться благодаря владельцу ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину - и теперь в России поют оды "творческой натуре" и "неординарному человеку, любящему жизнь", ликвидированному украинскими воинами. Об очередной удивительной истории из государства-агрессора рассказало местное российское издание "Екатеринбург онлайн".

Там сообщили, что 5 января в городе Серов Свердловской области с воинскими почестями похоронили 46-летнего Сергея Молодцова, ликвидированного в Украине. Туда, по данным администрации Серовского городского округа, Молодцов отправился из колонии, подписав контракт с ЧВК "Вагнер".

Гроб наемника несли военные, на прощании выступали ветераны, чиновники и общественные деятели, которые благодарили его "за мужество и героизм".

"Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость. Светлая память!" - толкнул речь на похоронах наемника представитель местных властей.

Вероятно, о "творческой натуре" и способности Молодцова "откликаться на чужую беду" многое могла бы рассказать мать "героя" - вот только именно за ее убийство он и загремел в колонию.

"Информацию о том, что Молодцов вступил в ЧВК, находясь в колонии, E1.RU подтвердил глава Серовского городского округа Василий Сизиков. "Он отбывал наказание за тяжкое преступление, душегуб", — пояснил глава. В картотеке Серовского суда есть приговор, вынесенный Молодцову в марте 2017 года. В документе указано, что Сергей вместе со своей сожительницей жил у пожилой матери, чтобы ухаживать за ней. Он злоупотреблял алкоголем и в один из вечеров, когда напился, забил мать до смерти", - пишет местное издание.

В тексте приговора, добавляют журналисты, указано, что подсудимый Молодцов нанес престарелой матери руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей. Ударами он сломал ей челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Из-за травм пенсионерка умерла.

А ее "творческий, готовый откликаться на чужую беду" сын на суде уверял, что женщина упала сама.

К слову, еще до убийства матери Молодцов уже был судим за умышленное избиение человека, приведшее к его смерти - в городе Уссурийске, откуда новоиспеченный "герой" был родом. Тогда его приговорили к 9 годам лишения свободы, но отпустили условно-досрочно.

За убийство матери же суд в Серове приговорил его к 11,5 годам колонии строгого режима - но благодаря Пригожину и новой российской реальности, отсидел он лишь чуть более 5 лет.

Однако рецидивистом Молодцов оказался не только в деле забивания людей до смерти, но и в участии в боевых действиях в составе оккупационной русской армии: в 1995 году он успел повоевать в Чечне.

Напомним, ранее мать другого ликвидированного в Украине зэка-"вагнеровца" возмутилась отсутствием "почестей" в РФ. Этот "герой" отбывал 14-летний срок за поджог дома с людьми.

Кроме того, сообщалось, что Пригожин пообещал помилование зэку, убившему молотком свою бабушку-ветерана Второй мировой, чтобы забрать деньги за проданную ею квартиру, и "отличившегося" на войне в Украине.