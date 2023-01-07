Пригожин пообещал помилование зэку, убившего молотком свою бабушку-ветерана Второй мировой и 'отличившегося' на войне в Украине

Главный вербовщик частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал помилование зэку, который убил молотком свою бабушку-ветерана Второй мировой. Также преступник успел "отличиться" в составе ЧВК на войне в Украине.

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Стоит отметить, что причиной убийства, произошедшего в 2014 году, стали деньги. Об этом пишет Telegram-канал "Агентство. Новости".

Пригожин посетил заключенных, которые были ранены в Украине, и пообещал им свободу. Одним из таких зэков стал преступник Дмитрий Карягин, который убил свою бабушку в 2014 году.

Согласно материалам дела, мужчина уговорил свою 87-летнюю бабушку продать квартиру за 820 тысяч рублей, затем вывез в гараж, где ударил молотком по голове.

Своим родственникам Карягин говорил, что его бабушка переехала в Украину. Об убийстве стало известно только через год. В июне 2016 суд приговорил Карягина к 14,5 года колонии строгого режима.

Примечательно, что 5 января Карягин впервые с момента ареста опубликовал запись на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Преступник заявил, что находится в Анапе на реабилитации после ранения.

Напомним, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал свою политическую карьеру и хочет занять место главы Кремля Владимира Путина. Он будет "ключевым могильщиком" путинской элиты на очень короткий срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин призвал россиян с "глубоким уважением" относиться к воевавшим против Украины зэкам.

В свою очередь защитники Украины разрушили миф о непобедимости "вагнеровцев". Потери "элитного" подразделения наемников Пригожина настолько велики, что "мешков для них хватает на несколько недель".

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