В России 'вагнеровец' напал на ребенка с ножом: что происходит

В Краснодарском крае России "вагнеровец" напал на ребенка с ножом. Мотив мужчины неизвестен, его задержали российские правоохранители.

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Об этом сообщает ASTRA. В ночь с 13 на 14 июня 31-летний Юрий Якубенко, бывший наемник ППК "Вагнер", проник в дом жителей станицы Тамань.

Пока семья спала, Якубенко схватил нож и ранил 12-летнего Максима в грудь. Родственники мальчика пытались задержать нападающего, но он скрылся.

Полиция задержала его спустя несколько часов. Мотивы приступа остаются неизвестными.

Юрий Якубенко ранее был судим за воровство и убийство. В мае 2023 года он присоединился к ППК "Вагнер" и отправился на войну в Украину. Уже в июне он вернулся в Краснодарский край и устроился на работу разнорабочим.

Напомним, в республике Карелия наемника ППК "Вагнер", весной вернувшегося с войны против Украины, задержали по подозрению в убийстве шести человек. Предварительно он вместе с сообщником зарезал людей, а затем пытался сжечь их дома.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае РФ бывший наемник вернувшегося с войны против Украины ПВК "Вагнер" поджег дом с людьми. В результате пожара погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, представителей "Вагнера" по возвращении с войны не берут на работу в силовые структуры, на предприятия ВПК и даже в рестораны. Потому они устраиваются таксистами и строителями.

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