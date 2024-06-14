В России в колонии скончался уроженец Одессы: его обвиняли в том, что собирается воевать за ВСУ

В России в колонии скончался Игорь Покусин, известный абаканский общественный деятель, осужденный на 8 лет за "подготовку к государственной измене". Его обвиняли в том, что собирается воевать за Вооруженные силы Украины.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию источника из семьи Покусина в Сибири. Родившийся и проживавший в Украине покусин умер 11 июня в возрасте 61 года.

Детали о причинах его смерти пока не разглашаются. В январе 2024 года суд в Абакане приговорил его к 8 годам и 1 месяцу в тюрьме, обвинив в попытке присоединиться к ВСУ. Прокуратура потребовала срок сократить до 7 лет и 1 месяца.

Игорь Покусин впервые задержан в мае 2022 года по подозрению в порче баннеров в поддержку войны. Его обвиняли в вандализме из-за обливания краской баннеров с буквой Z и надписью "Слава Украине" на стенах музея в Абакане.

Позже его снова задержали в красноярском аэропорту за попытку покинуть страну, чтобы присоединиться к ВСУ.

По версии ФСБ, Покусин пытался покинуть Россию для участия в военных действиях на стороне Украины, что он возражал, выражая желание работать в гражданской авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской колонии 16 февраля скончался политик Алексей Навальный. В РФ заявили, что ему якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание.

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