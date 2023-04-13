В России уже предлагают за деньги удалить аккаунт на Госуслугах во избежание мобилизации
На платформах онлайн-объявлений в РФ стали появляться предложения об удалении аккаунта на порталах Госуслуг РФ. Цена услуги варьировалась от 150 до 500 рублей (67-225 грн. – Ред.).
Об этом сообщают росСМИ. Запрос "как удалить Госуслуги" вошел в топ-20 самых популярных в Google за два дня.
Из российских источников стало известно, что жители РФ стали массово искать способы избежать мобилизации. Так, на онлайн-площадке "Авито" появилось множество предложение об удалении аккаунта на порталах государственных услуг. По мнению жителей РФ, это могло бы помочь им скрыться от повесток и не стать мобилизованными.
Цена услуги варьировалась от 150 до 500 рублей.
Важно отметить, что запрос "как удалить Госуслуги" вошел в топ-20 самых популярных в Google за два дня.
Примечательно, что "Авито" назвали "шуткой-провокацией" объявления, предлагающие удаление аккаунта на Госуслугах.
"Таких объявлений нет на Авито. Это чья-то неудачная шутка-провокация", – заявили в пресс-службе платформы.
Однако в сети успели распространиться скриншоты подобных объявлений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что мобилизоваться должны все жители страны-агрессора РФ. И речь не только о тех, кто идет воевать против Украины, а обо всем российском обществе, так как, по словам "повара Путина", сейчас идет война за существование России.
– Государственная дума Российской Федерации одобрила поправку о возрастном цензе контрактников. Это позволит заключать контракт с вооруженными силами России сразу после школы.
– Кроме того, в Госдуме РФ предлагают ввести "военный налог". Таким образом финансирование боевых действий хотят возложить на россиян.
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