В России уже предлагают за деньги удалить аккаунт на Госуслугах во избежание мобилизации

На платформах онлайн-объявлений в РФ стали появляться предложения об удалении аккаунта на порталах Госуслуг РФ. Цена услуги варьировалась от 150 до 500 рублей (67-225 грн. – Ред.).

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Запрос "как удалить Госуслуги" вошел в топ-20 самых популярных в Google за два дня.

Из российских источников стало известно, что жители РФ стали массово искать способы избежать мобилизации. Так, на онлайн-площадке "Авито" появилось множество предложение об удалении аккаунта на порталах государственных услуг. По мнению жителей РФ, это могло бы помочь им скрыться от повесток и не стать мобилизованными.

Цена услуги варьировалась от 150 до 500 рублей.

Важно отметить, что запрос "как удалить Госуслуги" вошел в топ-20 самых популярных в Google за два дня.

Примечательно, что "Авито" назвали "шуткой-провокацией" объявления, предлагающие удаление аккаунта на Госуслугах.

"Таких объявлений нет на Авито. Это чья-то неудачная шутка-провокация", – заявили в пресс-службе платформы.

Однако в сети успели распространиться скриншоты подобных объявлений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что мобилизоваться должны все жители страны-агрессора РФ. И речь не только о тех, кто идет воевать против Украины, а обо всем российском обществе, так как, по словам "повара Путина", сейчас идет война за существование России.

– Государственная дума Российской Федерации одобрила поправку о возрастном цензе контрактников. Это позволит заключать контракт с вооруженными силами России сразу после школы.

– Кроме того, в Госдуме РФ предлагают ввести "военный налог". Таким образом финансирование боевых действий хотят возложить на россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!