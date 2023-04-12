Пригожин призвал всех россиян к мобилизации: идет война за существование России

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что мобилизоваться должны все жители страны-агрессора РФ. И речь не только о тех, кто идет воевать против Украины, а обо всем российском обществе, так как, по словам "повара Путина", сейчас идет война за существование России.

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Так Пригожин ответил на вопрос росСМИ относительно поправок в закон о военном учете, которые одобрила Госдума РФ. Его ответ российским журналистам был опубликован в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

"Мобилизовываться должны не только те, кто идут на фронт. Мобилизовываться должно все общество, начиная от простых работяг или тружеников села, которые готовы к этому процессу, потому что понимают, что идет война за само существование России. Чиновники, безусловно, мобилизоваться не готовы, они не меняются", – сказал Пригожин.

Он раскритиковал российских чиновников, которые не поддержали войну России против Украины и сбежали за границу вместе со своими состояниями. Под горячую руку попали и те должностные лица, которые все еще остаются в РФ, но ждут нужного момента для побега.

"Для них самое сложное – это поменять систему. Они все элементы этой системы. Система требует глобальной санации и сокращения количества участников этого бюрократического сообщества", – добавил владелец ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственная дума Российской Федерации одобрила поправку о возрастном цензе контрактников. Это позволит заключать контракт с вооруженными силами России сразу после школы.

– Кроме того, в Госдуме РФ предлагают ввести "военный налог". Таким образом финансирование боевых действий хотят возложить на россиян.

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