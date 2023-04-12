В Госдуме РФ предлагают ввести 'военный налог', чтобы решить проблемы в армии. Видео

В российской Госдуме выискивают все новые и новые способы найти для РФ возможность продолжать войну против Украины. Так, в скором времени финансирование боевых действий могут возложить на россиян: для этого предложили ввести дополнительный налог.

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С идеей увеличить налоговую нагрузку на граждан РФ на 2-3% выступил один из депутатов ГД РФ, пишет соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь. Российский законодатель Олег Нилов убежден: из карманов россиян Москва сможет вытаскивать "сотни миллиардов рублей ежемесячно".

По словам Соболь, депутат от "Справедливой России" Олег Нилов выдвинул предложение ввести в РФ "военный налог".

"Ввести военный налог! Несколько процентов, 2-3% к налогу на доходы физлиц. Это что, невозможные потери? Понятно, ципсошная аудитория, опасаясь принятия такого решения, сейчас опять набросится на меня с хаем, гиканьем. Но я обращаюсь к мужчинам... Заплатив 1000-2000 рублей в месяц, эта огромная армия наша военнообязанных и просто находящихся в возрасте, скажем, до 45 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнейшие проблемы в армии. Это сотни миллиардов рублей ежемесячно", — заявил он.

Идею Нилов почерпнул, по его признанию, "в других странах, в той же Украине". Какой "военный налог" может быть в стране, которая заявляет, что не воюет, а ведет "специальную военную операцию", депутат не уточнил.

Нилов также посетовал на то, что депутаты Госдумы в авральном порядке приравнивали электронные повестки в военкомат к бумажным и голосовали за ограничение базовых конституционных прав для "уклонистов", а в российском правительстве заявили, что надеются запустить нововведения "к осени".

"Надо, на мой взгляд, посмотреть, может мы в особое время, пусть не военное, но не мирное точно для страны, будем как-то побыстрее реализовывать законы, принятые в Госдуме, Совете Федерации и подписанные президентом? Спешка не нужна, но и раскачивание вот такое - к чему?" – возмутился депутат.

Впоследствии это решение было поддержано и в Совете Федерации.

Напомним, накануне, 11 апреля, российская Госдума приняла закон об электронных повестках и наказаниях за неявку в военкомат. В РФ хотят рассылать повестки по интернету, закрыв мужчинам выезд за границу и лишив их большинства базовых конституционных прав.

Это решение вызвало у россиян истерику, однако никак не уменьшило их желание уничтожить Украину и украинцев.

Также сообщалось, что в марте этого года в Брянской области депутаты предложили включить расходы на ПВО в платежки за коммуналку. Однако россиян, на видео признающихся в "любви" к российскому ПВО, предложение настолько возмутило, что местные власти вынуждены были дать заднюю и заявили о "взломе" сайта, где было опубликовано решение.