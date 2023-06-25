Пригожина убьют в Беларуси? CNN указало на дилемму для Москвы

Российский диктатор Владимир Путин может не простить взбунтовавшегося владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Обстоятельства заслания последнего в Беларусь остаются неизвестными. Возможно, финансист частной военной компании даже будет убит в РБ.

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Такой вариант развития событий не исключает американская журналистка Джилл Догерти, эксперт по России и экс-глава московского бюро CNN. Она заявила, что в любом случае Кремль столкнулся с дилеммой, потому что, пока у "повара Путина" есть какая-то поддержка, "он представляет угрозу, где бы он ни находился".

"Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, езжай в Беларусь", – он все равно предатель, и я думаю, что Путин этого никогда не простит", – уверена Догерти.

Она сказала, что, возможно, мы увидим, как Пригожина "убьют в Беларуси".

В CNN считают, что "Марш справедливости" 24 июня стал самым серьезным вызовом для власти Путина с тех пор, как он занял кресло президента в 2000 году. Многое остается неясным: например, какую роль Пригожин получит в РБ и будут ли все его "вагнеровцы" наняты в российскую армию.

Майор армии США в отставке Майк Лайонс указал на то, что "Вагнер" – это "независимая боевая рота", условия внутри которой отличаются от условий в ВС РФ. Например, боевиков Пригожина кормят лучше, чем военных. Полная их ассимиляция в российские войска будет затруднена, считает военный.

"Возможно, некоторые из них отколются... Эти люди верны человеку, Пригожину, а не стране, не миссии. Я думаю, что у нас есть еще много вопросов, на которые сейчас нет ответов", – заявил Лайонс.

Эксперты говорят, что опасность для босса ЧВК "Вагнер" не миновала. "Он нарисовал мишень на своей спине", – написали в CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 24 июня стало известно, что Пригожин остановил попытку "переворота" в РФ после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Вагнеровцы", якобы захватившие все военные объекты в Ростове и Воронеже, остановились в 200 км от Москвы.

– В Кремле заявили, что уголовного дела на "повара Путина" не будет, но ему придется покинуть Россию и уехать в РБ. Москва якобы предоставила владельцу ЧВК и его наемникам "гарантии безопасности".

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