В России упал самолет с парашютистами: много погибших. Фото с места ЧП

Днем в воскресенье, 10 октября, в Республике Татарстан (РФ) потерпел крушение самолет L-410. На его борту находилось 23 человека – парашютисты и два члена экипажа. Предварительно, выжили семь человек.

Авиасудно, принадлежащее аэроклубу, около 09:11 по московскому времени упало в городе Мензелинск. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило агентство РИА Новости (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что легкомоторный самолет рухнул около базы РЭС в городе сразу после взлета с аэродрома. Его фюзеляж разрушился, при этом почти не пострадал хвост.

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По данным регионального ГУ МЧС, на борту L-410 находились 20 парашютистов и члены экипажа. На месте крушения проводили спасательные работы, были деблокированы три человека.

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L-410 – двухмоторный самолет для региональных линий. Его в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973 году. Он может принять на борт до 19 пассажиров.

В сентябре этого года такой же самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли, 12 пострадали.

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