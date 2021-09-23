В России обнаружили обломки пропавшего с радаров самолета Ан-26. Фото и видео

Российский самолет Ан-26, который 22 сентября исчез из радаров недалеко от Хабаровска, потерпел крушение. По предварительным данным, экипаж из шести человек не выжил.

Обломки авиасудна спустя более полсуток обнаружили на территории Большехехцирского заповедника. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным Главного управления МЧС по Хбаровскому краю, разбившийся самолет заметили спасатели с вертолета Ми-8 в 13 километрах от поселка Корфовский. Обломки Ан-26 были разбросаны на склоне хребта Большой Хехцир, на высоте около 600 метров.

Видео дня

Десантирование спасателей оказалось затруднительным из-за труднодоступности местности – помимо сопок (скал), там лес и нет ровной площадки, куда бы мог сесть вертолет.

Поэтому к месту крушения отправили наземную поисково-спасательную группу, которой предстояло преодолеть 3 км пешком по тайге и сопкам. Всего в поисковых мероприятиях было задействовано почти 140 человек и 35 единиц техники. Источники отметили, что экипаж Ан-26, вероятно, не выжил.

"Выживших с высоты увидеть не удалось, посадить вертолет в том районе невозможно, к месту нахождения обломков выдвинулись пешие группы спасателей и отряды на квадроциклах", – процитировало собеседника агентство "Хабаровский край сегодня".

По его словам, самолет находится на границе Большехехцирского заповедника, недалеко от горнолыжной базы "Спартак".

Издание "ДВ-новости" со ссылкой на дирекцию "Заповедное Приамурье" сообщает, что поиски осложняются сильной облачностью в районе горы.

"Не везде удается просмотреть, облака рассеются к обеду. Но авиасудна продолжают летать, смотреть там, где это возможно", – отметили в дирекции.

Также добавили, что в поисках членов экипажа Ан-26 участвуют и их сотрудники, которые консультируют спасателей по поводу особенностей местности.

В то же время следователи изъяли документацию по воздушному судну. Сотрудников, которые проводили его техобслуживание перед последним вылетом, допросили. Кроме того, в аэропорту Хабаровска изъяли образцы топлива, была назначена химическая судебная экспертиза.

Напомним: Ан-26 выполнял тренировочный полет, целью которого была проверка систем связи на его борту и аэропорта Хабаровска. В 38 километрах от последнего самолет пропал из радаров, а его экипаж перестал выходить на связь. Это произошло около 11:45 по Москве.

Очевидцы говорили, якобы авиасудно зацепилось за одну из сопок в заповеднике Хехцир. Поисково-спасательная операция осложнялась плохими погодными условиями и темным временем суток в Хабаровском крае.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле этого года в РФ потерпел крушение самолет такой же марки – перед маневром при заходе на посадку Ан-26085 исчез из радаров в 9 км от поселка Палана. Отмечалось, что авиасудно врезалось в сопку, часть его обломков упала в море.