Опубликован полный список погибших в авиакатастрофе в России

Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Let L-410 "Turbolet" в Татарстане (РФ) утром 10 октября. Также ЧП унесло жизни 14 парашютистов.

Всего на борту находилось 22 человека, шестеро попали в больницу, пишет Telegram-канал Mash, публикуя их имена. В росСМИ рассказали и о причинах смертельной авиакатастрофы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Список погибших:

Беляев Михаил, пилот, 50 лет; Зыков Александр, пилот, 51 год; Миниева Ольга; Музыченко Павел; Давлетгареев Динар; Тимофеев Андрей; Филинов Дмитрий; Прохоров Денис; Кузенко Сергей; Самигуллина Ксения, прыгала в тандеме; Кублицкий Олег; Гайфуллин Ильнар, прыгал в тандеме; Алексеев Игорь; Цивинский Александр, прыгал в тандеме; Шарафутдинов Равиль; Соловьева Виктория, прыгала в тандеме.

Список выживших:

Дербышев Дмитрий; Зелденин Владимир, в тяжелом состоянии; Пискунов Вячеслав; Яковлев Денис; Еремин Александр; Фахрутдинов Вадим.

Напомним: самолет упал в районе города Мензелинск почти сразу после вылета из аэропорта. Издание "Комсомольская правда" пишет, что L-410 перестал выходить на связь и пропал с радаров. Вскоре появились сообщения о его жесткой посадке, очевидцы рассказывали о дыме. Самолет загорелся и разрушился, но огонь удалось быстро потушить.

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Изначально отмечалось, что в самолете было два пилота и 20 парашютистов. Однако вскоре в МЧС сообщили о 23 людях на борту. Как оказалось, спасатели ошибочно приняли за седьмого выжившего при крушении родственника одного из пассажиров. Тот был на месте ЧП, мужчине стало плохо от сильного стресса. Его также повезли в больницу, из-за чего и появилась неправильная информация.

Потерпевший крушение Let L-410 "Turbolet" является легким многоцелевым двухмоторным самолетом для местных воздушных линий. Он был собран на базе Уральского завода гражданской авиации в Екатеринбурге. В этом случае эксплуатировался с 1987 года и принадлежал мензелинскому аэроклубу.

Предварительной причиной крушения называли отказ техники. Отмечалось, якобы пилот пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю был слишком сильным.

Еще одной из возможных причин падения самолета стал перегруз, заявил в комментарии РИА Новости источник, близкий к ДОСААФ.

А по версии заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, "в крушении виноваты сами члены экипажа". Очевидцы аварии говорили, что самолет летел с задранным носом и опущенной хвостовой частью. Сытник пояснил, что воздушное судно, вероятно, потеряло скорость и попало во второй режим – это неуправляемое снижение.

Днем 10 октября на месте ЧП продолжалась деблокада расплющенного воздушного судна. На месте работали спасатели и представители правоохранительных органов. Следователи организовали проверку по факту жесткой посадки самолета в Татарстане.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Астраханской области России 18 августа вечером разбился истребитель МиГ-29. Во время катастрофы погиб пилот.