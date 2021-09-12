В России упал и загорелся пассажирский самолет: названы причины

В воскресенье, 12 сентября, под Иркутском (Россия) двухмоторный самолет L-410 упал с низкой высоты. После жесткого приземления воздушное судно загорелось.

Как сообщает ТАСС, на борту было 14 пассажиров и два члена экипажа. Источник издания сказал, что L-410 при посадке получил сильные повреждения. Однако несколько человек успели выбраться из салона самостоятельно.

Telegram-канал Mash, ссылаясь на выживших пассажиров, пишет, что, предварительно, при крушении самолета погиб один пилот. При этом Telegram-канал LIFE SHOT пишет, что погибших трое. Отмечается, что при аварийной посадке L-410 упал на деревья.

Видео дня

Также предварительно установлено, что авария могла случиться из-за ошибка экипажа в условиях тумана. К тому же мог произойти отказ двигателя, который и привел к жесткой посадке самолета.

По данным "Интерфакса", четыре человека выжили, один находится в критическом состоянии, а 11 пассажиров оказались зажатыми в салоне самолета. При этом возгорания в салоне не произошло. Информагентство указало, что самолет упал, предварительно, из-за отказа техники.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", – говорится в сообщении.

Кроме того, был опубликован список людей, которые находились в самолёте L-410.

Авария произошла в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. Самолет следовал по маршруту Иркутска – Казачинское.

Разбившийся самолет принадлежал авиакомпании "СиЛА". В июле этого года их самолет потерпел крушение под Томском.

В результате происшествия было решено начать уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском полуострове Камчатка упал самолет Ан-26. На борту находилось 22 человека, среди них один ребенок и шесть членов экипажа.