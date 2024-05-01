В России гражданину Украины присудили 25 лет за 'диверсии' на железной дороге: что известно

В России Второй Западный окружной военный "суд" вынес приговор гражданину Украины Сергею Кармазину. Его приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о якобы поджоге железнодорожного оборудования в Подмосковье.

Об этом сообщил правозащитный проект "Зона солидарности", пишет "Новое время". Приговор украинцу огласили в конце марта 2024 года.

Его признали виновным в "шпионаже (ст. 276 УК РФ), обучении диверсионной деятельности и терроризму (ст. 281.2 и 205.3 УК РФ), приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ и теракта (ч. 3 ст. 223.1, п. "а" ч . 1). 2 ст. 205 УК РФ), а также участия в диверсионном и террористическом сообществах (ч. 2 ст. 281.3, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)".

Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Кроме лишения свободы, украинцу был назначен штраф в 700 тысяч рублей.

В феврале 2023 года Сергей Кармазин был арестован по подозрению в причастности к "совершению двух диверсий" на железной дороге. По версии ФСБ, мужчина якобы, действуя по заданию Службы безопасности Украины, поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки на московской железной дороге.

Также утверждалось, что Кармазина якобы завербовали в Польше, проверяли и готовили в Риге, а затем "под видом беженца его отправили в Россию для легализации и получения российского гражданства".

В сети сообщают, что Кармазин действительно приехал в Россию из Украины. В 2014 году он жил в Славянске и якобы "поддерживал идею независимости Донбасса и высказывался в поддержку референдума в ДНР".

Напомним, российские кафиры устроили незаконное судилище украинских защитников. Подконтрольный России "Верховный суд ДНР" "осудил" 33 украинских военных на срок от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двоих пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антона Романюка в "ДНР" приговорили к 24 годам лишения свободы. Их обвинили в якобы обстрелах жилых домов в Мариуполе.